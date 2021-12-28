لبنان

لبنان دخل المرحلة الرابعة من تفشي كورونا.. وهذا ما كشفه طبيب عن أوميكرون

Lebanon 24
28-12-2021 | 02:37
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أكد رئيس قسم الأمراض الصدرية والمعدية في مستشفى القديس جاورجيوس الدكتور جورج جوفيليكيان "أننا دخلنا في المرحلة الرابعة من تفشي كورونا".

 

ولفت في حديث لصوت لبنان 100.3-100.5 الى أن المتحور الجديد أوميكرون قادر على إصابة الملقحين ومن تعافى من كوفيد 19، مشدداً على أن كل المناعة المكتسبة سابقاً لا تمنع الإصابة مجدداً ولا تمنع نقل العدوى، وما أظهرته الدراسات أن اللقاحات والجرعة المعززة تحمي من الحاجة الى الإستشفاء ومن الوفاة.

 

جوفيليكيان أكد أن الأساس بانتشار الفيروس عدم الإلتزام بالإجراءات الوقائية، وأن أساس الوقاية يكمن في عدم الإختلاط والتباعد والكمامة وأخذ اللقاح، لأن عدم إنتقال الفيروس هو الأساس في نهايته.

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