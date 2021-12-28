المدارس ستفتح في 10 كانون الثاني.. وهذا ما قاله وزير التربية عن الأقساط

أكد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي انه في 10 كانون الثاني سنستأنف العام الدراسي، وقال: "وضعنا بروتوكول آخذين بعين الاعتبار كل الاوضاع نشرناه وعممناه على جميع المدارس الخاصة والرسمية"، مشيرا إلى ان لبنان غير مهيأ للتعليم اونلاين خاصة العام الحالي.

وتابع الحلبي في حديث لـ "صوت لبنان": "ندرس حاليا بالتعاون مع اتحاد المدارس ولجان الاهل النسب التي تكون اقرب الى الواقع على ان تأخذ بعين الاعتبار المتغييرات وتعميمها على المدارس ، مشدد على انه لا يحق للمدارس ان تفرض دفع القسط بعملة غير العملة اللبنانية.