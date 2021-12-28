سرقة باص عمومي لنقل الركاب في هذه المنطقة!

أقدم مجهول على سرقة باص عمومي لنقل الركاب من نوع ميتسوبيشي طراز روزا تحمل الرقم:370494 P ومسجلة بإسم شاهين منوال درغام البوار - كسروان لونها باج، وفق مندوبة "لبنان 24".



70 265 400‬

03 203183

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