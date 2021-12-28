لبنان

سرقة باص عمومي لنقل الركاب في هذه المنطقة!

Lebanon 24
28-12-2021 | 02:54
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أقدم مجهول على سرقة باص عمومي لنقل الركاب من نوع ميتسوبيشي طراز روزا تحمل الرقم:370494 P ومسجلة بإسم  شاهين منوال درغام البوار - كسروان لونها باج، وفق مندوبة "لبنان 24".
 
لمن يراها او لديه أي معلومات إبلاغ أقرب مركز أمني او الاتصال على الأرقام التالية:
70 265 400‬
03 203183
70 203183
المصدر: لبنان 24
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