لبنان

استأجر سيارة وطلب من صاحبها مبلغًا ماليًا لإعادتها...هذا ما حل به!

Lebanon 24
28-12-2021 | 02:56
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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

بعد ادّعاء أحد المواطنين ضد المدعو: م. ع. (مواليد عام 1982، لبناني) بجرم سرقة سيّارة نوع "هوندا"، وذلك من خلال استئجارها منه، وعدم إعادتها.

وبعد تلقّي المدّعي اتصالاً هاتفيًّا من قبل أشخاص مجهولين، مفاده أنّ السيارة متواجدة بحوزتهم في منطقة البقاع، ويمكنه استعادتها مقابل دفع مبلغ /3،000/ دولار أميركي.

بتاريخ 2-12-2021، استدرجت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي، المدّعى عليه إلى مدينة صيدا، ونصبت له كمينًا محكمًا، حيث تمكّنت من توقيفه.

وتبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحرٍّ، ومذكّرتي توقيف بجرم استعمال مزوّر.

أودع الموقوف القطعة المعنية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف جميع المتوّرطين
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