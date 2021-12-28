مواطنون علقوا بالثلوج أعالي جبل صنين... هذا ما حلّ بهم!

انقذ عناصر من الدفاع المدني وبعد جهودٍ دامت اربع ساعات، ستة مواطنين احتجزوا داخل سيارتين رباعيتي الدفع بسبب كثافة الثلوج في أعالي جبل صنين، وفق مندوبة "لبنان 24".

وقد تم التأكد من ايصالهم الى حيث يمكنهم متابعة سيرهم بأمان.