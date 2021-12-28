لبنان

مذكرة تفاهم بشأن تطوير العلاقات العسكرية يين لبنان والعراق... اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
28-12-2021 | 03:42
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وقع وزيرا الدفاع اللبناني موريس سليم، والعراقي جمعة عناد سعدون، في بغداد مذكرة تفاهم خاصة بتطوير العلاقات العسكرية.

وكان سليم التقى خلال زيارته بغداد، مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، وبحث معه العلاقات الثنائية، وضرورة الالتفات إلى المصالح المشتركة بين البلدين والسعي لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

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