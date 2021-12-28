لبنان

أبو شقرا: ارتفاع أسعار البنزين سببه السياسة

Lebanon 24
28-12-2021 | 04:17
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تمنى ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا في بيان "ان يتفق المسؤولون من اجل مصلحة المواطن الذي لم يعد يحتمل الوضع الاقتصادي المتأزم وارتفاع الاسعار كافة، لا سيما مادة البنزين"، مشيرا إلى أن "الارتفاع الذي شهدناه اليوم في سعر البنزين سببه ارتفاع سعر منصة مصرف لبنان من 22100 الى 23200 ليرة وارتفاع سعر صرف الدولار"، معتبرا "هذا الارتفاع سببه السياسة، فاي تصريح لاي سياسي يؤدي الى ارتفاع او انخفاض سعر الدولار"، متمنيا ان "يعود الخطاب السياسي الى خطاب عقلاني لا سيما في فترة الاعياد، وتوقع ان الجدول الذي صدر اليوم ان يكون الجدول الاخير هذه السنة".

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