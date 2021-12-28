لبنان

الرئيس العراقي استقبل وزير الدفاع موريس سليم

Lebanon 24
28-12-2021 | 05:05
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استقبل رئيس جمهورية العراق الدكتور برهم صالح، اليوم الثلاثاء 28 كانون الأول 2021 في قصر السلام ببغداد، وزير الدفاع  موريس سليم.

وفي مستهل اللقاء، نقل الوزير تحيات الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى الرئيس برهم صالح، فيما حمّل السيد الرئيس، الوزير، تحياته إلى الرئيس عون، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات المشتركة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكّد اللقاء على أهمية العلاقات الثنائية العراقية اللبنانية، وضرورة العمل على تعزيزها في مختلف المجالات، والتعاون في المجال العسكري عبر الاتفاقيات والتفاهمات المُبرمة في هذا الصدد، والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب.

وثمّن الوزير موريس سليم، موقف العراق المساند إلى الشعب اللبناني، والداعم لإرساء استقراره، ووقوف العراق إلى جانب لبنان في مختلف الأزمات والتحديات، مؤكداً التزام لبنان بأمن واستقرار العراق وإعادته لدوره المحوري ودعم جهوده الرامية لإرساء السلام في المنطقة.
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