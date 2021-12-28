أصوات تفجيرات في طرابلس... ما القصة؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع اصوات انفجارات في مختلف أرجاء مدينة طرابلس، تبين انها ناتجة عن قيام الجيش بتفجير ذخيرة قديمة العهد في منطقة جبل تربل.