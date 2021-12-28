لبنان

أصوات تفجيرات في طرابلس... ما القصة؟

Lebanon 24
28-12-2021 | 05:09
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع اصوات انفجارات في مختلف أرجاء مدينة طرابلس، تبين انها ناتجة عن قيام الجيش بتفجير ذخيرة قديمة العهد في منطقة جبل تربل.
 
 
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