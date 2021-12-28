لبنان

غرق على عمق 3 أمتار... هذا ما حصل مقابل شاطىء صور

Lebanon 24
28-12-2021 | 05:42
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تمكن عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني، وبعد جهودٍ استمرت منذ الساعة ٩:٣٠ ولغاية الساعة ١٢:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٨/١٢/٢٠٢١، من  انتشال زورق صيد كان قد غرق على عمق ٣ أمتار مقابل شاطئ صور، وتم نقله الى ميناء صور.
 
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الدفاع المدني

زورق

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