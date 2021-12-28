والد وزير السياحة في ذمة الله

غيب الموت والد وزير السياحة وليد نصار المرحوم روفايل نعوم نصار.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الثانية من بعد ظهر غد الاربعاء في كاتدرائية مار بطرس - جبيل.

تقبل التعازي في صالون الكاتدرائية قبل الدفن من الحادية عشرة حتى السادسة مساء ويوم الخميس 30 الحالي من الحادية عشرة صباحا حتى الخامسة والنصف مساء وتختتم بقداس المرافقة.

أسرة "لبنان 24" تتقدم من الوزير نصار وعائلته بأحر التعازي، سائلين الله ان يغمر الفقيد بوافر رحمته.