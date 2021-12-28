فواتير المولدات... "الحكي بعد العيد"



قبل أيام قليلة من نهاية السنة، يعود السؤال البديهي الذي اعتاده اللبناني خلال الأشهر القليلة الماضية حول المبلغ الذي ستصل اليه فواتير المولدات الخاصة.



في هذا الاطار وبعد الحديث عن ارتفاع كبير قد يطال هذه الفاتورة نظرا إلى التفلت الحاصل في سعر صرف الدولار والإرتفاع الاضافي الذي تشهده أسعار المحروقات قال رئيس تجمع أصحاب المولدات الخاصة في لبنان عبدو سعادة لـ"لبنان 24" ان " التسعيرة مرتبطة مباشرة بوزارة الطاقة التي تصدر عنها الجداول بصورة شهرية، وبالنسبة إلينا نواصل في هذه الفترة التزام الصمت محاولين تأمين التغذية الكهربائية قدر المستطاع للمشتركين في فترة الأعياد، تاركين البحث في كل الأمور المتعلقة بالقطاع الى ما بعد الاعياد المجيدة".