ميقاتي التقى وزير الزراعة عباس الحاج حسن

إجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن في السراي الكبير صباح اليوم.

اثر اللقاء اعلن الوزير الحاج حسن:" بحثنا في الشؤون الزراعية والهم الزراعي، وبما أن الحكومة لا تجتمع فمن الضروري ان ننسق مع دولة الرئيس، وضعته في أجواء زيارتي الأخيرة الى مصر التي كانت جد إيجابية حيث تحدثنا مع الجانب المصري بكافة المواضيع وسيكون هناك لجان فنية تتابع عن كثب تفاصيل هذا الملف.وإستقبل الرئيس ميقاتي عميد مجلس المديرين التنفيذيين في مجموعة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، النائب نقولا نحاس والمستشار زياد ميقاتي.