الخازن: فخامة الرئيس... كلامكم بالامس ليس مقبولاً

غرّد النائب فريد هيكل الخازن، وكتب عبر حسابه على "تويتر":

"فخامة الرئيس بكل محبّة،المشكلة أنّكم لا تعترفون بالخطأ،لبنان لا يُحكم بالقوّة والتصادمإن منطق (الرئيس القوي)والعداوة مع الجميع أكانوا حلفاءأو أخصام وصولًا إلى جمهور الشارعقد أوصل لبنان إلى النهاية.كلامكم بالامس ليس مقبولاًالحل يبدأ بالتغيير، تغيير إيداكم".