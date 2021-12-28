لبنان

مطلوبان خطيران بجرائم سلب وسرقة في قبضة مفرزة إستقصاء البقاع

Lebanon 24
28-12-2021 | 06:58
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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

في إطار ملاحقة وتتبّع المطلوبين للقضاء وتوقيفهم وتسليمهم إلى المراجع المختصّة، وبخاصةٍ أولئك المتورطين في جرائم سلب وسرقة، وبعد أن وردت معلومات إلى مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي عن تواجد مطلوب خطير، في سهل بلدة سعدنايل، يدعى:

ع. ش. (من مواليد عام ١٩٨٦، سوري)
قامت قوّة من المفرزة المذكورة برصده، وتمكّنت من توقيفه في عملية خاطفة. مع العلم أنّه دائم الحذر في تنقّلاته.

وتبين أنّ بحقّه عدّة مذكّرات قضائية، بجرائم سلب، سرقة، سرقة دراجات آلية.

كذلك، أوقفت دورية من المفرزة المذكورة في مدينة زحلة مطلوب آخر بجرم سلب:

 -ع. ي. (من مواليد عام ١٩٧٩، لبناني)

سُلِّمَ الموقوفان الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة القضاء المختص
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