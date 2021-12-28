تشييع عثمان الدنا الى مثواه الاخير في حضور ممثلي الرؤساء وشخصيات

شيع ظهر اليوم جثمان النائب والوزير السابق عثمان الدنا الى مثواه الاخير في جبانة الباشورة، بعد ان صلي عليه في جامع البسطا التحتا، وأم الصلاة امام مسجد البسطا الشيخ هشام بخاري ممثلا مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان.شارك في التشييع وزير الاقتصاد أمين سلام ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، النائب محمد الخواجة ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت جمال عيتاني ممثلا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ونواب سابقون وشخصيات وفاعليات اجتماعية وروحية وبلدية ومخاتير وممثلون عن العائلات البيروتية وحشد من المواطنين.وكانت كلمات مقتضبة لممثلي الرؤساء اعتبروا فيها الراحل عثمان الدنا "من الشخصيات المؤثرة في العمل الوطني والمؤسساتي، ويشكل خسارة كبيرة للبنان وبيروت، الذي خدمها بتفان وأمانة وصدق ووطنية، وهو هامة من هامات لبنان". وتقدموا بأحر التعازي باسم الرؤساء الثلاثة وباسمهم لعائلته الكريمة وبيروت ولبنان.وشكر نجل الراحل حسن الدنا، باسم عائلته، الرؤساء الثلاثة وممثليهم على تعازيهم الموقرة، متمنيا "ان يعود لبنان كما كان سابقا دولة قانون ومؤسسات وان يكون متعافيا وتعود الحياة الطبيعية وتزول المآسي والصعوبات في شتى الميادين.ثم ووري الراحل في الثرى.