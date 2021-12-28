ارشادات الصليب الاحمر خلال فترة الاحتفال بليلة رأس السنة

اصدر الصليب الاحمر بيانا ذكر فيه بالإرشادات والتوجيهات خلال فترة الاحتفال بليلة رأس السنة، وانه يزداد خطر التعرض للاصابة بفيروس كورونا بسبب عدم التقيد بإجراءات الحماية والوقاية، وكذلك خطر الاصابة بالنوبات القلبية، كما وتكثر حوادث السير نتيجة لعوامل كثيرة منها السرعة الزائدة والافراط في احتساء الكحول، لذا يقدم الصليب الأحمر إرشادات وتوجيهات من أجل الوقاية والتوعية والسلامة العامة وفق ما يلي:أولا: تفاديا للاصابة فيروس كورونا، ينصح بما يلي:- تفادي الأماكن المغلقة والمكتظة .- الحفاظ على المسافة الآمنة عند الاختلاط مع الآخرين (متر ونصف) .- وضع قناع الوجه/الكمامة في كافة الأوقات .- احترام آداب العطاس والسعال .- غسل اليدين بانتظام باستعمال الماء والصابون او المحلول المعقم الكحولي .- في حال الشعور باي من العوارض الآتية: ألم في الرأس او الحلق، حرارة، سعال، ضيق في النفس، وهن في الجسم، ألم في المفاصل ... يجب عدم الاختلاط واستشارة الطبيب فورا واتباع الارشادات.ثانيا: تفاديا لخطر الإصابة بنوبات قلبية، ينصح بما يلي:- تجنب المجهود الجسدي الشديد والإرهاق والضغط النفسي.- شرب الماء واخذ فترات استراحة في السهرات.- عدم الإفراط في شرب الكحول.- المحافظة على درجة حرارة دافئة للجسم، من خلال ارتداء الملابس الخاصة بفصل الشتاء أو التي تقي البرد.عند الشعور بألم أو انزعاج كبير في الصدر يجب اتخاذ الخطوات التالية:- الجلوس والراحة- طلب سيارة إسعاف على خط الطوارئ المجاني 140- لحين وصول المسعفين يستحسن الاستعانة بالطبيب المعالج اذا وجد.ثالثا: تفاديا لخطر حوادث السير ينصح بما يلي :- يجب على من يتولى القيادة عدم احتساء الكحول.- عدم القيادة بسرعة مفرطة ومتهورة.- احترام قانون السير: الاشارات، تقاطع الطرق، وجهة السير، ....- احترام تعليمات القوى الامنية في كافة الاوقات.- عدم استعمال الخليوي عند القيادة.- وضع حزام الأمان في كل الأوقات، لجميع الأشخاص داخل السيارة.- التأكد من صلاحية وجهوزية السيارة ووضعها الميكانيكي.- وجود مطفأة حريق.- وجود علبة اسعافات أولية.-يجب عدم القيادة في حال التعب الشديد او النعاس.رابعا: تفاديا للتسمم بأول أوكسيد الكربون ينصح بما يلي:- عدم اشعال الخشب او الفحم في الأماكن المغلقة وترك تهوئة مناسبة في الغرفة مع وجوب المحافظة على نظافة المواقد والتأكد من أن جميع أنظمة التدفئة والتسخين في المنزل تحقق شروط السلامة العامة.- في حال الإحساس بأي من العوارض الآتية: صداع خفيف، دوار، تعب وضعف، غثيان، ضيق نفس، وفقدان وعي، يجب تهوئة المكان فورا مع أفضلية التوجه إلى الهواء الطلق.