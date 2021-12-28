لبنان

عون: لا بد من مواجهة الأسباب التي أدت الى معاناة اللبنانيين

Lebanon 24
28-12-2021 | 07:37
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أمل رئيس الجمهورية ميشال عون خلال استقباله وفوداً من القيادات الأمنية والعسكرية قدمت له التهاني بالأعياد، ان تشهد السنة المقبلة بداية لتصحيح الوضع المؤلم الذي انعكس سلباً على حياة المواطنين ومعيشتهم واستقرارهم الاجتماعي والصحي.
 
وقال عون: "لا بد من مواجهة الأسباب التي أدت الى معاناة اللبنانيين من أزمات متعددة اقتصادية واجتماعية وصحية وتربوية ومحاسبة المسؤولين".
 
وأكد "تصميمه على مواصلة النضال لتصحيح الأخطاء التي ارتكبت بحق الشعب اللبناني برغم العراقيل التي توضع في الطريق والتعطيل المتعمد والممنهج للمؤسسات الدستورية والقضائية".
 
أما قائد الجيش العماد جوزاف عون، فشدد على أنّ "المسّ بمعنويات العسكريين غير مسموح اطلاقاً ومن كان شعارهم التضحية لن تقوى عليهم التحديات".
 
وقال مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم بعد لقائه عون: "كل اللبنانيين الاصلاحيين ينتظرون المبادرة لوضع الإصلاح على سكّته الصحيحة ويعرفون صدق نواياكم والأوان لم يفت بعد لمنح الشعب اللبناني بارقة امل بغد افضل".
 
 
أما مدير عام قوى الامن الداخلي، اللواء عماد عثمان، فأمل "ايجاد حلول سريعة وناجعة لأوضاع المؤسسات الأمنية والعسكرية من خلال رفع قيمة رواتب الضباط والعناصر بما يتناسب مع سعر صرف الدولار".
 
 
وأشار مدير عام أمن الدولة، اللواء أنطون صليبا بعد لقائه عون إلى أنّ "اعداء الوطن كثر ولكننا لهم بالمرصاد على مدار الساعة وكلما انتشر الشك بنجاة قارب الوطن زدنا نحن يقيناً بتخطي العاصفة عندما تكونون انتم القبطان".
 
 
في سياق آخر، تلقى عون برقية من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لمناسبة حلول العام الجديد. وقال السيسي: "تمسُّكنا بالأمل والتعاون المشترك كان دافعاً للتصدي لصعاب عام مليء بالتحديات، واتطّلع الى ان يشهد عام 2022 بداية مرحلة جديدة من التنمية والتقدم من خلال التزامنا بالشراكة والعمل معاً".
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