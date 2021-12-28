لبنان

وزير المالية بحث مع ميرزا حسن في مشاريع مجموعة البنك الدولي في لبنان

Lebanon 24
28-12-2021 | 08:19
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استقبل وزير المالية الدكتور يوسف الخليل المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي ميرزا حسن. وتم البحث في مشاريع البنك في لبنان.
المصدر: الوكالة الوطنية
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