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لبنان
سرقة "الكابلات" الكهربائية الى الواجهة من جديد (صور)
Lebanon 24
28-12-2021
|
08:22
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على سرقة "كابلات" محطة كهرباء "معهد وادي خالد الفني" في بلدة الهيشة العكارية.
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كابلات
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