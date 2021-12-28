لبنان

سرقة "الكابلات" الكهربائية الى الواجهة من جديد (صور)

Lebanon 24
28-12-2021 | 08:22
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على سرقة "كابلات" محطة كهرباء "معهد وادي خالد الفني" في بلدة الهيشة العكارية.
 
 
 
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كابلات

كهرباء

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