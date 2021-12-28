التدابير المتخذة للحدّ من إنتشار "كورونا"... هذه حصيلة المحاضر بحقّ المخالفين (صورة)

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، أنّه في إطار الاجراءات الوقائية للحدّ من انتشار فيروس "كورونا" التي تتخذها قوى الامن الداخلي منذ تاريخ 17-12-2021 لغاية اليوم، بلغ عدد المحاضر المنظمة 383، 312 محضرا بحق أشخاص غير ملقحين خالفوا قرار التجوّل، و66 محضرا بحق مؤسسات، بالاضافة إلى ختم 5 مؤسسات بالشمع الاحمر.