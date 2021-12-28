لبنان

التدابير المتخذة للحدّ من إنتشار "كورونا"... هذه حصيلة المحاضر بحقّ المخالفين (صورة)

Lebanon 24
28-12-2021 | 08:23
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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، أنّه في إطار الاجراءات الوقائية للحدّ من انتشار فيروس "كورونا" التي تتخذها قوى الامن الداخلي منذ تاريخ 17-12-2021 لغاية اليوم، بلغ عدد المحاضر المنظمة 383، 312 محضرا بحق أشخاص غير ملقحين خالفوا قرار التجوّل، و66 محضرا بحق مؤسسات، بالاضافة إلى ختم 5 مؤسسات بالشمع الاحمر.
 
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