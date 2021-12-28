زيارة حاسمة





توقعت مصادر مطلعة أن تكون الزيارة المُرتقبة لرئيس الوفد الأميركي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود بين لبنان والعدو الإسرائيلي آموس هولشتاين مثمرة وحاسمة لجهة الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية.