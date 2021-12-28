لبنان

زيارة حاسمة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-12-2021 | 09:30
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توقعت مصادر مطلعة أن تكون الزيارة المُرتقبة لرئيس الوفد الأميركي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود بين لبنان والعدو الإسرائيلي آموس هولشتاين مثمرة وحاسمة لجهة الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية.
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