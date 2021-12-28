لبنان

إحتراق خيمة للنازحين السوريين في حوش الحريمة

Lebanon 24
28-12-2021 | 09:15
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أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً اتى على خيمة للنازخين السوريين في حوش الحريمة - البقاع الغربي.
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
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خيمة

حوش الحريمة

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