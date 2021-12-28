سلام استقبل السفير التركي في لبنان

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه في الوزارة، سفير تركيا في لبنان علي باريش أولوسوي يرافقه القنصل في السفارة سركان كرمنلي أوغلو. وخصص الاجتماع لمتابعة وتنسيق العلاقات الاقتصادية والتجارية. وتمّ التوافق على البدء ببعض النشاطات مطلع سنة 2022.كما استقبل الوزير سلام سفيرة لبنان في البرازيل كارلا جزّار.