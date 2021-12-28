لبنان

محاضر ضبط بحق بعض شركات استيراد المواد الغذائية

Lebanon 24
28-12-2021 | 09:50
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بناءً على مقررات المجلس الأعلى للدفاع، قام مراقبون من مديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة، بمؤازرة من الامن العام، بجولات مراقبة على شركات استيراد المواد الغذائية.  
ونظّم المراقبون محاضر ضبط في حق الشركات المخالفة لتعمّدها رفع الاسعار بشكل غير مبرر بغية تحقيق أرباح غير مشروعة.
تؤكد الوزارة على متابعة جولاتها الرقابية على الشركات المستوردة ونقاط البيع لضبط اي مخالفات، لا سيما في ما يتعلق برفع أسعار السلع وبالأخص الغذائية والاساسية والحيوية منها.
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