لبنان

مولوي استقبل السفير حسن وقنصل لبنان في دبي

Lebanon 24
28-12-2021 | 10:40
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 استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مكتبه، كلا من سفير لبنان في الجزائر محمد حسن، وقنصل لبنان في دبي عساف ضومط وتم البحث في شؤون اللبنانيين في الخارج.
المصدر: الوكالة الوطنية
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بسام مولوي

الجزائر

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