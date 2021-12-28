بيان هامّ لوزارة الاتصالات عن الانترنت... هذا ما سيحدث في بداية السنّة الجديدة

صدر عن وزارة الاتصالات البيان التالي:



تضطر وزارة الاتصالات مرغمةً إعلام المشتركين لديها بانه وفي ظل عدم انعقاد مجلس الوزراء، وابتداء من ١-١-٢٠٢٢ سيتوقف العمل بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء سابقا، والمتعلقة بمضاعفة سرعة الانترنت للاشتراكات ذات السرعة المحددة دون سقف استهلاك، وبمضاعفة حجم الاستهلاك للاشتراكات ذات حجم استهلاك محدود.