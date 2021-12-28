لبنان

بيان هامّ لوزارة الاتصالات عن الانترنت... هذا ما سيحدث في بداية السنّة الجديدة

Lebanon 24
28-12-2021 | 10:53
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صدر عن وزارة الاتصالات البيان التالي:

تضطر وزارة الاتصالات مرغمةً إعلام المشتركين لديها بانه وفي ظل عدم انعقاد مجلس الوزراء، وابتداء من ١-١-٢٠٢٢ سيتوقف العمل بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء سابقا، والمتعلقة بمضاعفة سرعة الانترنت للاشتراكات ذات السرعة المحددة دون سقف استهلاك، وبمضاعفة حجم الاستهلاك للاشتراكات ذات حجم استهلاك محدود. 
 
 

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