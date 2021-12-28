لبنان

تدابير سير داخل نفقي المتحف والبربير

Lebanon 24
28-12-2021 | 11:30
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صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:

بتاريخ اليوم 28-12-2021،

 باشرت بلدية بيروت استكمال اعمال الصيانة داخل نفق المتحف على المسلكين.
2- ستقوم بلدية بيروت بتركيب عاكسات ضوئية داخل نفق البربير/ بالاتجاهين، اعتباراً من الساعة 19.00 ولغاية الساعة 21.00 من التاريخ ذاته.

ستؤدي هذه الاعمال الى منع المرور داخل النفقين وتحويل السير الى جانبيهما.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، تسهيلاً لحركة المرور.  
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