لبنان

معطيات جديدة عن سحب الدولار من المصارف.. هكذا تحصل الاستفادة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
28-12-2021 | 11:47
A-
A+
Doc-P-901655-637763182349603808.jpg
Doc-P-901655-637763182349603808.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عمدت المصارف مؤخراً إلى ضبط عملية سحب الدولار وفق تعميم مصرف لبنان، وذلك في سبيل الحفاظ على الملاءة الدولاريّة لديها. 

وتسمحُ المصارف حالياً بسحب الدولار عبر الصرافات الآلية بين 8 صباحاً و 3 ظهراً، وذلك تبعاً لدوام كل مصرف. أما أيام السحب فهي تكون خلال الأسبوع ولا يُسمح بسحب الأموال خلال العُطَل.

وتبين مؤخراً أن فئة كبيرة من موظفي القطاع الخاص لا يمكنهم سحب رواتبهم وفق التعميم إلا مع بداية الشهر الجديد، في حين أن بعض المصارف عمدت إلى تقديم تسهيلات لبعض الموظفين الذين سحبوا أموالهم بالليرة اللبنانية بعد صدور التعميم وذلك من أجل الاستفادة منه.
 
 

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:41 | 2021-12-28
18:29 | 2021-12-28
18:05 | 2021-12-28
18:01 | 2021-12-28
17:54 | 2021-12-28
17:47 | 2021-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website