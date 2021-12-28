معطيات جديدة عن سحب الدولار من المصارف.. هكذا تحصل الاستفادة

عمدت المصارف مؤخراً إلى ضبط عملية سحب الدولار وفق تعميم مصرف لبنان، وذلك في سبيل الحفاظ على الملاءة الدولاريّة لديها.



وتسمحُ المصارف حالياً بسحب الدولار عبر الصرافات الآلية بين 8 صباحاً و 3 ظهراً، وذلك تبعاً لدوام كل مصرف. أما أيام السحب فهي تكون خلال الأسبوع ولا يُسمح بسحب الأموال خلال العُطَل. وتسمحُ المصارف حالياً بسحب الدولار عبر الصرافات الآلية بين 8 صباحاً و 3 ظهراً، وذلك تبعاً لدوام كل مصرف. أما أيام السحب فهي تكون خلال الأسبوع ولا يُسمح بسحب الأموال خلال العُطَل.