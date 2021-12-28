15 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 2280 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 715950.

كما وسجل لبنان 15 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 9072.