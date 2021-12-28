لبنان

15 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟

Lebanon 24
28-12-2021 | 13:09
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 2280 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 715950.
كما وسجل لبنان 15 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 9072. 
 
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