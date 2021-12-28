لبنان

بعد إصابته بـ"كورونا".. هذه آخر المستجدات بشأن صحة مفتي طرابلس

Lebanon 24
28-12-2021 | 13:18
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نُقل سماحة مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام من مستشفى دار الشفاء في طرابلس إلى مستشفى كليمنصو في بيروت لمتابعة علاجه بعد اصابته منذ أسبوع بفيروس كورونا. 
وأكّدت مصادر مقرّبة من إمام أن وضعه مستقرٌ ولم يتم إدخاله إلى العناية الفائقة. 
 
 
 

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الشيخ محمد إمام

لبنان

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