لبنان

في صور... العثور على فتاة عشرينية مشنوقة قرب تعاونية

Lebanon 24
28-12-2021 | 13:48
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عثر من قليل على فتاة عشرينية في منطقة جناتا قضاء صور مشنوقة إلى جانب تعاونية، وهي تحمل جنسية غير لبنانية لكنها متأهلة من لبناني، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وحضرت القوى الأمنية وضربت طوقًا أمنيًّا بانتظار الطبيب الشرعي للكشف عليها.
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