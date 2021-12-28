14
o
بيروت
14
o
طرابلس
10
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
3
o
زحلة
4
o
بعلبك
13
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
قائد الجيش: وحدة المؤسسة العسكرية وصمودها أمرٌ أساسي
Lebanon 24
28-12-2021
|
14:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقيم اليوم في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان، بحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون، حفل تخريج دفعة جديدة من دورة: "مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد"، التي تنظمها "جمعية مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد في لبنان"، بالتنسيق مع المعهد الأميركي لمكافحة الفساد، وشارك فيها عدد من الضباط والمدنيين.
وحضر الاحتفال رئيسة الجمعية جينا الشماس وممثل المعهد الأميركي لمكافحة الفساد البروفيسور مايك مسعود".
عون
وألقى عون كلمة شدد فيها على "أهمية الشفافية كجزء أساسي من علاج مرض الفساد" مشيرا إلى أن "مشاركة ضباط من المؤسسة العسكرية ضمن الدورات يندرج في إطار استراتيجية واضحة يعتمدها الجيش عنوانها الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة وتطبيق معايير العمل المؤسساتي"، وقال: "انطلاقا من مسؤوليتنا تجاه وطننا وشعبنا، كما تجاه عناصرنا، فإن حرصنا على المال العام وحسن إدارته كان في سلم أولوياتنا وسيبقى كذلك. كما أن اعتماد معيار الكفاءة في التطويع والتشكيلات وإبعاد المؤسسة عن التجاذبات والتدخلات السياسية، ساهما في تحصينها وتجنيبها تداعيات الأزمات العديدة والمتلاحقة التي يمر بها وطننا".
واعتبر "أن المؤسسة العسكرية تتولى مبدأ المساءلة عبر أجهزة مختصة بالتحقيق والمحاسبة"، مؤكدا أن "الرقابة المسبقة والمحاسبة عند المخالفة هي التي تضمن استمرارية تطبيق العمل المؤسساتي بشفافية ونزاهة ومناقبية"، وقال: "إن هذه المبادئ التي تعتمدها المؤسسة العسكرية، هي التي عززت الثقة بها محليا وعالميا. وتجلت هذه الثقة بشكل كبير بعد انفجار مرفأ بيروت، إذ عهدت إليها مهمة توزيع المساعدات سواء العينية أو المالية للمتضررين، نظرا إلى النزاهة التي تتمتع بها، ولحرصها على العمل بشفافية وعدالة، حتى المساعدات التي تتلقاها اليوم لدعم صمود عسكرييها تتم أيضا بشفافية وعدالة".
أضاف: "إن ما نسمعه من تنويه بأدائها تجاه مختلف القضايا والاستحقاقات، هو تأكيد على صوابية الخيارات والقرارات التي تتخذها وتحملها مسؤوليات إضافية باعتبارها العمود الفقري للبنان والضامن للسلم الأهلي والاستقرار".
وتابع: "في ظل الظروف الراهنة، وبخاصة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها وطننا، فإن الفساد قد يجد له سبيلا، إلا أن المؤسسة تقوم بإجراءات دقيقة حاليا لمراقبة عناصرها وتوعيتهم من مخاطر الانحراف، وهي تعمل على تعزيز صمودهم من خلال وقوف ضباطهم إلى جانبهم، وتوفير المساعدات الأساسية التي تسمح لهم بالصمود لاجتياز هذه المرحلة".
ورأى "أن وحدة المؤسسة العسكرية وصمودها في مواجهة التحديات والاستحقاقات المفصلية، أمر أساسي في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان".
كلمات
كما القيت كلمات شددت على "الحاجة إلى العمل على مكافحة الفساد في مختلف القطاعات"، مؤكدة "أهمية اعتماد الشفافية كحجر الأساس في بناء الأوطان"، منوهة ب"أداء المؤسسة العسكرية وجهودها في مكافحة الفساد".
وفي ختام الاحتفال، وزعت الشهادات على المتخرجين من ضباط ومدنيين".
تابع
الأكثر قراءة
في الـ 2022 هذه الأبراج ستجد حب حياتها.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
في الـ 2022 هذه الأبراج ستجد حب حياتها.. هل أنت من بينها؟
00:30 | 2021-12-28
28/12/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة في لبنان.. جبنة فاسدة تغزو السوق وصورٌ تكشف الكارثة!
Lebanon 24
فضيحة في لبنان.. جبنة فاسدة تغزو السوق وصورٌ تكشف الكارثة!
12:36 | 2021-12-28
28/12/2021 12:36:11
Lebanon 24
Lebanon 24
من بينها العقرب والقوس.. هذه الأبراج ستكون الأسعد حظًا في العمل عام 2022 (فيديو)
Lebanon 24
من بينها العقرب والقوس.. هذه الأبراج ستكون الأسعد حظًا في العمل عام 2022 (فيديو)
03:30 | 2021-12-28
28/12/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات جديدة عن سحب الدولار من المصارف.. هكذا تحصل الاستفادة
Lebanon 24
معطيات جديدة عن سحب الدولار من المصارف.. هكذا تحصل الاستفادة
11:47 | 2021-12-28
28/12/2021 11:47:05
Lebanon 24
Lebanon 24
إلغاء حفل إليسا ووائل كفوري في السعودية.. ما السبب؟
Lebanon 24
إلغاء حفل إليسا ووائل كفوري في السعودية.. ما السبب؟
02:00 | 2021-12-28
28/12/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:41 | 2021-12-28
بابا الفاتيكان يوفد وزير خارجيته إلى بيروت
18:29 | 2021-12-28
توقّعات بتصعيد سياسي في المرحلة المقبلة
18:05 | 2021-12-28
كلمة عون: دوران في حلقة الفراغ
18:01 | 2021-12-28
تعقيدات تَحول دون تلبية الدعوة لعقد طاولة للحوار
17:54 | 2021-12-28
"حزب الله" ينتظر ما سيعلنه باسيل
17:47 | 2021-12-28
عون يترك خط الرجعة مفتوحاً مع "حزب الله"
فيديو
"كيا" تتألق بسيارتها الشبابية الجديدة... ما هي مواصفات "Stinger" (فيديو)
Lebanon 24
"كيا" تتألق بسيارتها الشبابية الجديدة... ما هي مواصفات "Stinger" (فيديو)
14:00 | 2021-12-28
29/12/2021 03:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو أثار جدلا واسعا... هذه تفاصيل قيام سائق دراجة نارية بسحل فتاتين وسيدة!
Lebanon 24
فيديو أثار جدلا واسعا... هذه تفاصيل قيام سائق دراجة نارية بسحل فتاتين وسيدة!
05:29 | 2021-12-28
29/12/2021 03:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
من بينها العقرب والقوس.. هذه الأبراج ستكون الأسعد حظًا في العمل عام 2022 (فيديو)
Lebanon 24
من بينها العقرب والقوس.. هذه الأبراج ستكون الأسعد حظًا في العمل عام 2022 (فيديو)
03:30 | 2021-12-28
29/12/2021 03:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact