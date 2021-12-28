المرتضى زار مجدل عنجر.. وهذا ما طلبه رئيس بلديتها

زار وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى بلدة مجدل عنجر في البقاع، يرافقه المدير العام للآثار المهندس سركيس الخوري والمدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، حيث كان في استقبالهم رئيس البلدية سعيد ياسين وعدد من الأعضاء والمخاتير.ورحب ياسين بالمرتضى والوفد المرافق، شارحاً واقع البلدة الجغرافي والمعالم السياحية في البلدة، وطلب "وضع البلدة ضمن الخريطة السياحية، والإهتمام بقلعة الحصن لما تمثله من قيمة تاريخية، وإعادة ترميم مئذنة البلدة القديمة للحفاظ عليها بعد أن فعل بها الزمن ما فعل".