لبنان

محتجون يحرقون إطارات بين الشياح وعين الرمانة

Lebanon 24
28-12-2021 | 14:28
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عمل محتجون على حرق إطارات على الطريق المؤدية بين الشياح وعين الرمانة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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الشياح

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