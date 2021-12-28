مسلسل قطع الأشجار المعمرة مستمر... هذه آخرها

أقدم مجهولون على قطع عدد من الأشجار الصنوبر وغيرها من الأشجار المعمرة في جبل بلدة البيرة بعكّار وهي ليست المرّة الأولى التي تتعرض أشجار هذه البلدة للقطع العشوائي.



لكن الوضع الاقتصادي وارتفاع سعر صفيحة المازوت حرم المواطن من شراء المازوت للتدفئة شتاءً، كا دفعه إلى القيام بهذا الأمر، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".