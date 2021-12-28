لبنان

خبرٌ سار عن المساعدة الاجتماعية.. هذه الفئة ستحصل عليها غداً

Lebanon 24
28-12-2021 | 14:31
A-
A+
Doc-P-901710-637763245246810402.jpg
Doc-P-901710-637763245246810402.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر قرارٌ جديد داخل الجيش يقضي بدفع ملحق المساعدة الاجتماعية الطارئة للعسكريين في الخدمة الفعلية. 

وجاء في نص القرار: 

1- تكلف السلطات أبناء إجراء ما يلي:

أ- مقر عام الجيش:

(1)- دفع مـلـحـق المساعدة الإجتماعيـة الطارئة (الدفعة الأولى والثانيـة) للعسكريين في الخدمة الفعليـة إعتباراً من تاريخ 29/12/2021 الموطنين رواتبهم لدى المصارف التجارية المعتمدة.
(2) - تحويل الحقوق العائدة للعسكريين المسرحين حتى تاريخ 28/12/2021 وذلك إلى قطعهم الإدارية الأساسية. 
(3)- أخذ العلم بأن وزارة المالية حولت المبالغ اللازمة مباشرة إلى حسابكم المفتوح لدى مصرف لبنان - بيروت.

ب - القطع والوحدات الإدارية:

(1)- سحب الأموال اللازمة من المصرف المركزي وفروعه، لدفع ملحق المساعدة الإجتماعية الطارئة موضوع النبذة (2) (أ-1) للعسكريين غير الموطنين رواتبهم لقدأ إعتباراً من تاريخ 29/12/2021.
(2)- رفع طلبات أمـوال وملخصات بالحقوق المدفوعة موضوع النبـذة (1)(1-1) بمهلة أسبوع من تاريخ تسلم الصحائف الخاصة.
(3)- عدم إدراج المساعدة الاجتماعية الطارئة ضمن طلبات أموال الرواتب العائدة للعام 2021.
(4)- إفادة هذه القيادة عن كل تأخير يحصل في دفع الحقوق لأصحابها .
(5)- التقيد بالبرقية المنقولة المدرج رقمها في المستند اعلاه.
 
يُشار إلى أن هذا القرار يرتبطُ فقط بالجيش ولا يشمل القوى العسكرية الأخرى. 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:41 | 2021-12-28
18:29 | 2021-12-28
18:05 | 2021-12-28
18:01 | 2021-12-28
17:54 | 2021-12-28
17:47 | 2021-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website