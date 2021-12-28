خبرٌ سار عن المساعدة الاجتماعية.. هذه الفئة ستحصل عليها غداً

صدر قرارٌ جديد داخل الجيش يقضي بدفع ملحق المساعدة الاجتماعية الطارئة للعسكريين في الخدمة الفعلية.



وجاء في نص القرار:



1- تكلف السلطات أبناء إجراء ما يلي:



أ- مقر عام الجيش:



(1)- دفع مـلـحـق المساعدة الإجتماعيـة الطارئة (الدفعة الأولى والثانيـة) للعسكريين في الخدمة الفعليـة إعتباراً من تاريخ 29/12/2021 الموطنين رواتبهم لدى المصارف التجارية المعتمدة.

(2) - تحويل الحقوق العائدة للعسكريين المسرحين حتى تاريخ 28/12/2021 وذلك إلى قطعهم الإدارية الأساسية.

(3)- أخذ العلم بأن وزارة المالية حولت المبالغ اللازمة مباشرة إلى حسابكم المفتوح لدى مصرف لبنان - بيروت.



ب - القطع والوحدات الإدارية:



(1)- سحب الأموال اللازمة من المصرف المركزي وفروعه، لدفع ملحق المساعدة الإجتماعية الطارئة موضوع النبذة (2) (أ-1) للعسكريين غير الموطنين رواتبهم لقدأ إعتباراً من تاريخ 29/12/2021.

(2)- رفع طلبات أمـوال وملخصات بالحقوق المدفوعة موضوع النبـذة (1)(1-1) بمهلة أسبوع من تاريخ تسلم الصحائف الخاصة.

(3)- عدم إدراج المساعدة الاجتماعية الطارئة ضمن طلبات أموال الرواتب العائدة للعام 2021.

(4)- إفادة هذه القيادة عن كل تأخير يحصل في دفع الحقوق لأصحابها .

(5)- التقيد بالبرقية المنقولة المدرج رقمها في المستند اعلاه.