لبنان

محطات المحروقات.. بـ"دون أضواء"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-12-2021 | 15:48
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لوحظ في الآونة الأخيرة إقدام محطات محروقات عديدة على إطفاء الأضواء خلال فترة الليل، مع الإبقاء فقط على ماكينات التعبئة موصولة بالكهرباء.
وقال صاحب محطّة محروقات على أوتوستراد بيروت - الجنوب لـ"لبنان24" إنّ "تكاليف المازوت باتت هائلة مع ارتفاع سعر الصفيحة"، وأضاف: "شهرياً ندفع قرابة الـ20 مليون ليرة للمازوت، وهذه نسبة مرتفعة جداً عوضاً عن الصيانة التي نجريها للمولد".
وأردف: "الأعباء المادية كبيرة وهذا الأمر يهدّد الاستمرارية، والمطلوب اليوم زيادة على الجعالة بأسرع وقت ممكن للتعويض قليلاً على أصحاب المحطات".

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