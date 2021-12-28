محطات المحروقات.. بـ"دون أضواء"

لوحظ في الآونة الأخيرة إقدام محطات محروقات عديدة على إطفاء الأضواء خلال فترة الليل، مع الإبقاء فقط على ماكينات التعبئة موصولة بالكهرباء.

وقال صاحب محطّة محروقات على أوتوستراد بيروت - الجنوب لـ"لبنان24" إنّ "تكاليف المازوت باتت هائلة مع ارتفاع سعر الصفيحة"، وأضاف: "شهرياً ندفع قرابة الـ20 مليون ليرة للمازوت، وهذه نسبة مرتفعة جداً عوضاً عن الصيانة التي نجريها للمولد".

وأردف: "الأعباء المادية كبيرة وهذا الأمر يهدّد الاستمرارية، والمطلوب اليوم زيادة على الجعالة بأسرع وقت ممكن للتعويض قليلاً على أصحاب المحطات".