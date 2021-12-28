لبنان

حالة الطقس في لبنان.. الأمطارُ عائدة في هذا اليوم

Lebanon 24
28-12-2021 | 16:33
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توقعت مصلحة الارصاد الجوية اللبنانية ان يكون الطقس في لبنان غداً الأربعاء غائما ًجزئياً الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة، مع رياح ناشطة احيانا وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، يتحول اعتبارا من الظهر الى غائم مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة وبخاصة في المناطق الجبلية والداخلية. 
 
أما طقس الخميس فغائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة من  دون تعديل في درجات الحرارة مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة وبخاصة في المناطق الجبلية والداخلية خاصة في الفترة الصباحية. 
 
ويوم الجمعة، فإنّ الطقس سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع ارتفاع في درجات الحرارة في الفترة الصباحية لتعود وتنخفض في شكل سريع اعتباراً من بعد الظهر تنشط الرياح وتبدأ الامطار المتفرقة بالتساقط في المناطق الداخلية وتدريجيا تمتد الى باقي المناطق.
 
ومع هذا، فإن الثلوج ستتساقط وتلامس 1700 م ليلا. 
 
أما السبت، فالطقس المتوقع غائم مع ضباب على المرتفعات وسط انخفاض إضافي في درجات الحرارة ورياح ناشطة، على أن تتساقط امطار متفرقة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع الـ 1800 م وتلامس 1600 م ليلا. 
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