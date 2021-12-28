لبنان

اقتراح فرنسي يعود لشهر آب

Lebanon 24
28-12-2021 | 17:02
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تبيّن لمعنيِّين أن اقتراحاً فرنسياً شغل مواقع التواصل الاجتماعي بإرسال قوات إلى لبنان يعود تاريخه إلى آب من العام 2021 لمناسبة زيارة إلى مرفأ بيروت الذي تعرض لإنفجار قبل عام، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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