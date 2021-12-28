تلاعب بالعدّادات

لاحظ مستهلكون للمحروقات، لجوء بعض المحطات في العاصمة ومناطق أخرى للتلاعب بالعدادات، وغير ذلك، الأمر الذي يستدعي تدخلاً من وزارة الاقتصاد وهيئة حماية المستهلك، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

(اللواء)