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سطو

Lebanon 24
28-12-2021 | 17:12
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يجري التداول في غرف مغلقة بسطو "جهة نافذة" على خزانات مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وتحويلها لمناطق معينة، وحجبها عن الأحياء التي تتغذى منها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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سطو

مياه بيروت وجبل لبنان

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