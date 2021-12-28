يجري التداول في غرف مغلقة بسطو "جهة نافذة" على خزانات مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وتحويلها لمناطق معينة، وحجبها عن الأحياء التي تتغذى منها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

(اللواء)