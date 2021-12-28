لبنان

عبد الله ل"القبس" الكويتية: كلمة عون جاءت متأخّرة جدّاً بالشكل والمضمون

Lebanon 24
28-12-2021 | 17:32
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أشار النائب عن الحزب "التقدمي الاشتراكي" بلال عبد الله إلى أن "كلمة الرئيس ميشال عون جاءت متأخرة جداً بالشكل والمضمون".
وفي اتصال مع "القبس" الكويتية، رأى أن "كلام عون أعاد البلاد إلى الدوامة نفسها (كنا نود الإصلاح والتغيير وما خلّونا)، ناسياً أنه وتياره يحوزان مشاركة وازنة في السلطة التنفيذية أكبر كتلة في المجلس النيابي، وقد عقدا اتفاقيات وتفاهمات سهلت لهما الحصول على حصة كاملة من التعيينات في كل المراكز الأمنية والقضائية والإدارية".
وأضاف: "بالتالي عجزه عن تحقيق إنجاز ما يعني أن هناك خللاً في الأداء السياسي وفي الحسابات".
كما أوضح أنه "عندما يرتبط الأداء السياسي بحسابات السلطة أو مع قوى سياسية أخرى تكون النتيجة ما شوهد أخيراً".
أما في ما يتعلق بشعار اللامركزية المالية الموسعة، رأى عبد الله أن "اتفاق الطائف نص على اللامركزية الإدارية، ولم يتطرق إلى المالية الموسعة. كلام عون شعبوي يستهدف الجمهور الناخب، ويحمل في طياته الكثير من الخطورة، في ظل كلام يتداول عن مشاريع فدرالية وتقسيم وسواها".
(القبس الكويتية)

المصدر: أنديرا مطر - القبس الكويتية
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