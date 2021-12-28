واكيم ل"القبس" الكويتية: عناوين كلمة عون لا تقرأ خارج شد الحبال بين "التيار" و"حزب الله"

أشار النائب عماد واكيم لـ "القبس" الكويتية إلى أن "عناوين كلمة الرئيس ميشال لا تقرأ خارج شد الحبال بين التيار الوطني وحزب الله، إنما دون فك ارتباط بينهما. وجاءت عشية الانتخابات النيابية لشد عصب جمهوره المسيحي. أما مضمون الكلمة فهو الشعار العوني (ما خلونا) وابحثوا عن التعطيل عند الآخرين".وقال إن "الملفات التي استفاق عليها الرئيس يحتاج كل واحد منها أشهراً وسنين لمعالجته، وقد يكون من المفيد التذكير هنا أنه حين سئل الرئيس عن الإستراتيجية الدفاعية في 2019 كان جوابه: تخطّاها الزمن. فما الذي أحياها اليوم؟"وحول عدم تعليق الثنائي الشيعي على كلمة عون، لفت واكيم إلى تسريب خبر اجتماع مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا برئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، قبيل الإطلالة التلفزيونية لعون، قارئاً في ذلك إصراراً من قبل الحزب على عدم التفريط بالغطاء المسيحي والأخير- عكس ما يوحي - ليس بأفضل حال لا محلياً ولا إقليمياً".وتابع أن "الدول الخليجية، وعلى رأسها السعودية، تستعيد دورها، وايران متعثرة على طاولة المفاوضات، والوضع الدولي غير مؤاتٍ".