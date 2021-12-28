عون يترك خط الرجعة مفتوحاً مع "حزب الله"

سألت أوساط مسيحية معارضة عبر "السياسة" الكويتية عن سر استفاقة الرئيس عون على الحوار بشأن الستراتيجية الدفاعية، وعن انتقاد "حزب الله" على تدخله في دول المنطقة في السنة الأخيرة من عهده، وبعدما خرب الحزب علاقات لبنان العربية والخليجية"؟

(السياسة الكويتية)