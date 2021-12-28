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© Lebanon24
لبنان
توقّعات بتصعيد سياسي في المرحلة المقبلة
Lebanon 24
28-12-2021
|
18:29
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قالت مصادر مطلعة لـ"اللواء" أنه "ما بعد كلمة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي التي أتت بفارق زمني بسيط جدا عن كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون لا بد من ترقب ما ستكون عليه المواقف السياسية والقراءات بشأن ما صدر عن الرئيسين عون وميقاتي ومضامين الكلمتبن بالتالي".
ولفتت إلى أن "هناك توقعات بتصعيد سياسي في المرحلة المقبلة، وربما معارك محتدمة تحت العناوين التي أطلقها رئيس الجمهورية".
واوضحت أنه "بالنسبة إلى الحوار الذي أشار إليه الرئيس عون، فإن ما من موعد مطروح بعد".
ولم تستبعد أن "يعقد لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في اعقاب كلمتيهما".
(اللواء)
المصدر:
اللواء
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