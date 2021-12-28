بابا الفاتيكان يوفد وزير خارجيته إلى بيروت

كتبت "السياسة" الكويتية: لا يفوت بابا الفاتيكان فرانسيس القلق على لبنان، فرصة إلا ويذكره في صلاته، وها هو يوفد في مطلع العام الجديد وزير خارجية الفاتيكان بياترو غالاغير إلى بيروت، للاطلاع على الاوضاع عن كثب.