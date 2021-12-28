لبنان

بابا الفاتيكان يوفد وزير خارجيته إلى بيروت

Lebanon 24
28-12-2021 | 18:41
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كتبت "السياسة" الكويتية: لا يفوت بابا الفاتيكان فرانسيس القلق على لبنان، فرصة إلا ويذكره في صلاته، وها هو يوفد في مطلع العام الجديد وزير خارجية الفاتيكان بياترو غالاغير إلى بيروت، للاطلاع على الاوضاع عن كثب.
المصدر: السياسة الكويتية
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