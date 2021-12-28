نصرالله: "ما رح يمشي البلد "من دون حل لتحقيقات المرفأ

أشار عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب محمد نصرالله، إلى أنّ "المراوحة مستمرة إلى أن يتمّ التعاطي مع ملف تحقيقات انفجار المرفأ بمسؤولية عالية دون التفكير بالحسابات الضيّقة. لكن دون معالجة الأزمة 'ما رح يمشي البلد'. لا نريد تحميل ميقاتي ما لا علاقة له به، ولكن انطلاقاً من موقعه عليه التشاور مع الأطراف لإيجاد الحل".وفي هذا السياق، لفت في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّ، "الحل موجود وليس مستحيلاً، بل أنّ المستحيل إبقاء الأمور على حالها. أمّا ولجهة احتمال استقالة ميقاتي في حال طال انسداد الأمور، فإنّ من يتمنّع عن معالجة الأزمة القضائية هو من يتحمّل مسؤولية وصول البلاد إلى تلك المرحلة".وحول دعوة عون لطاولة حوار، أكّد نصرالله أن، "نحن أهل الحوار، ومن الضروري التشاور والتحاور لمعالجة القضايا، أمّا مشاركتنا من عدمها في أي جلسة حوار فتتوقف على تفاصيل عقد الجلسة".