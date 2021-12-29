سالكة أو مقطوعة؟ اليكم حال الطرقات الجبلية صباح اليوم

أفادت غرفة التحكم المروري أن الطرقات الجبلية المقطوعة حالياً بسبب الثلوج هي:- عيناتا الارز- عيون السيمان حدث بعلبك- المنيطرة حدث بعلبك- العاقورة حدث بعلبك- جرد مربين الهرمل- الهرمل سير الضنيةكما أفادت غرفة التحكم ان طريق معاصر الشوف كفريا سالكة للمركبات ذات الدفع الرباعي والمجهزة بالسلاسل المعدنية بسبب تكون طبقة من الجليد، فيما طريق ضهر البيدر وطريق ترشيش زحلة سالكتان امام جميع المركبات.