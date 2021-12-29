وسط دعوات الحوار.. هل سيرفع "حزب الله" سقف "التحدي"؟

قالت مصادر مقرّبة من "حزب الله" إنّ "الاتصالات بين التيار الوطني الحر والحزب لم تنقطع"، مشيرة إلى أنّ "كلمة الفصل في مختلف الملفات ستكونُ في خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، يوم الإثنين المقبل".

وتوقفت المصادر عند دعوتي رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمعاودة عقد جلسات مجلس الوزراء، وقالت: "نحنُ لسنا مع أي تعطيل، ولكن المشكلة ما زالت قائمة عندما يتعلق الأمرُ بالاستنسابية في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت. فليبادر الجميع إلى إيجاد حل منطقي وعادل لهذا الملف الذي يشهدُ تجاوزات، وسنكون أول المبادرين".

وعن دعوة عون وميقاتي للحوار، قالت المصادر: "لسنا ضدّ أي حوار طالما إن سيادة لبنان محفوظة، والحلول يجب أن تأخذ مجراها باستمرار عبر توافق وطني".